تعرف على أبرز ملامح خطة وزير التجارة والصناعة

وكشف مدني في مقابلة مع فضائية "النيل الازرق"، عن عزمه مراجعة سجلات المصدرين والموردين قبل نهاية العام الحالي، ووضع سياسات جديدة لمعالجة مشكلات الصادر.
وأضاف عائدات الصادرات لاتظهر في ميزانية السنوية بسبب التهريب والفساد، وتابع: سنشرع في اقرار تدابير واجراءات جديدة لمكافحة التهريب.
وقال مدني "سنضع خطة قصيرة المدى (ستة اشهر) لتطوير ومضاعفة عائد الصادر وتقييم نتائجها".
وأكد وزير التجارة والصناعة أن مهمة الدولة التدخل لمصلحة المستهلك، وسنجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى في الاسواق، مشيرا إلى الزام التجار وبائعي القطاعي بوضع الاسعار على السلع.
وبشر مدني بعودة التعاونيات الاستهلاكية وقف تصاعد اسعار السلع في الاسواق، واعلان حرب بلا هوادة علي جشع التجار بالقانون، مؤكدا أن الثورة قامت لمعالجة الاوضاع المعيشية.
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