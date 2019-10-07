“تركي آل الشيخ” يعلن كل مايخص موسم الرياض حتى الآن

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، كل مايخص موسم الرياض حتى الآن.
وقال آل الشيخ، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سامحونا على القصور وادعولنا بالتوفيق ... نحبكم ونتمنى رضاكم وسعادتكم لانكم تستاهلون أكثر.
وينتظر سكان مدينة الرياض فعاليات تعد الأكبر والأضخم على مستوى البلاد خلال الموسم الترفيهي "موسم الرياض"، الذي يأتي ضمن "مواسم السعودية" التي تهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى.
وسيبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر "4 ملايين منهم من سكان الرياض"، وستتوزع أماكن الفعاليات على مواقع عدة ، هي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.
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