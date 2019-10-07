وزير الدفاع يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع السوداني التقى الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية في السودان العقيد الركن عبد اللطيف عبد الله العماش، والذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع، من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب الملحق العسكري للسعودية في السودان، عن شكره واحترامه وعظيم امتنانه للسودان.. مشيدا بالعلاقة بين الجيشين السعودي والسوداني، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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