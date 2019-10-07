البرهان وحمدوك يبدأن زيارة إلى الإمارات

ومن المقرر أن يعقد البرهان وحمدوك لقاءات مع القيادات الإماراتية، لبحث تعزيز العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.
وأنهى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالسودان اليوم زيارة إلى السعودية بدأها أمس، والتقيا خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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