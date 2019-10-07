بالصورة: رقص فتاة وسط مجموعة شباب في إفتتاح أحد مولات الخرطوم يثير دهشة رواد مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، تظهر فيه فتاة ببنطال ضيق، وهي ترقص بين مجموعة شباب امام الزبائن، في حفل افتتاح أفرع أحد المولات بالخرطوم، أثار دهشة رواد مواقع التواصل، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

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واحتدم الجدل حول المقطع الذي لاقى انتقادا على قروبات التواصل، بينما دافع البعض بربط هذا السلوك بالمدنية والتغيير الذي حدث بالسودان، قائلون أن هذا التصرف ليس له علاقة بالثورة.

و علقت احداهن على المقطع قائلة: ” الناس دي زمان كانت مربطه وين هسه فكوهم فكت عدوك”.

فيما علق آخر: ” دى المدنية ولا بلاش”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)