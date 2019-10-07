كباشي يوجه بعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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وجه عضو مجلس السيادة، الفريق الركن شمس الدين كباشي يوم الإثنين، بفرض هيبة الدولة بولاية جنوب كردفان، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام.
وبحسب الشروق اطمأن كباشى خلال لقائه بمدينة الدلنج أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، برئاسة والي الولاية المكلف، اللواء رشاد عبدالحميد، بمقر اللواء ٥٤ التابع للفرقة ١٤ مشاة، اطمأن على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.
ودعا كباشي في حديثه إلى وضع خطة محكمة لتأمين الموسم الزراعى المبشر هذا العام، وضمان أمن مسارات الرعاة.
ووعد بتوفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية، متعهداً بزيادة حصة الدقيق المخصصة لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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