وزير المالية: قرار مرتقب بتطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين

أكد وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، أن أولويات الحكومة تنسيق الاقتصاد الكلي، واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، كاشفاً عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين، ونظام ضريبي اتحادي موحد، لتلافي التضارب بين المركز والولايات، وصولاً لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

Advertisements

وبحسب الشروق اعتبر البدوي خلال لقائهم أصحاب الأعمال السعوديين، في مقر مجلس الغرف بالرياض، نظام (B.O.T) من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية.

من جانبه، نوه وزير التجارة والصناعة، مدني عباس، بما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)