274 محامياً للدفاع عن عبدالحي يوسف

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 217 مشاهدة أعلن القيادي في تيّار نُصْرة دولة الشّريعة والقانون د. محمد علي الجزولي، أن هيئة دفاع مُكوّنة مِنْ (274) مُحاميّاً تطوّعوا للدِّفاع عن الشّيخ الدّكتور عبد الحي يوسف، في البلاغ الذي رفعته ضِدّه وزيرة الشباب والرّياضة ولاء البوشي. وبحسب الصيحة أضاف الجّزولي ألم أقل لكم أن ولاء البوشي فتحت بلاغ في نفسها وحزبها؟ وأردف :لسنا بطير مهيض الجناج ولن نُسْتذل ولن نُسْتباح. Advertisements من ناحية أُخْرى فقد أعلن الشيخ الدّاعية د. مهران ماهر عثمان، على صفحته في الفيسبوك وقوفه مع الشّيخ عبد الحي يوسف، قائلاً: عن نفسي: سأكون حاضراً لجميع جلسات محكمة الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله.(ولينصرن الله من ينصره). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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