أبو قردة يطالب المعارضة بعدم وضع المتاريس أمام الحكومة

طلب رئيس حزب التحرير والعادلة، بحر إدريس أبو قردة من قوى المعارضة أن تلعب دوراً إيجابياً، وألا تضع المتاريس أمام المشروعات الحكومية التي تدعم خطوات السلام والاستقرار بالبلاد، وشدد على مكتسبات وثيقة الدوحة.

وامتدح الحزب دعوة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور للانضمام لمحادثات السلام، مشدداً على المكتسبات التي اشتملت عليها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ومخاطبتها لكافة القضايا المهمة والملحة لإنسان دارفور.

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وبحسب الشروق قال أبوقردة لدى مخاطبته لقاء تنويرياً لمنسوبي الحزب بأم درمان، إن المرحلة تقتضي تعاون الجميع لإنجاز ملف السلام ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوداني وفقاً لمقتضيات العدالة.

وشدد على ضرورة أن تلعب المعارضة دوراً إيجابياً لمصلحة البلاد من خلال الرقابة على الأداء الحكومي بدلاً من وضع المتاريس أمامها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)