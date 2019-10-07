قرار بإيقاف تصديقات الجامعات والكليات الحكومية والخاصة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 71 مشاهدة أصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين قراراً بإيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة . Advertisements وبحسب التيار الحقت الوزيرة قراراً به بإيقاف كافة التصديقات الجديدة للكليات والبرامج في الجامعات والكليات الخاصة وذلك اعتباراً من الثاني من شهر اكتوبر 2019 موجهة الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ . مؤكدة في حديث لها أن المرحلة القادمة تستوجب مراجعة وتقويم الجامعات الحكومية والخاصة في كافة نشاطاتها الأكاديمية والتعليمية ومراجعة الأداء فيها . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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