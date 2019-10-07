قرار بإيقاف تصديقات الجامعات والكليات الحكومية والخاصة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين قراراً بإيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة .
وبحسب التيار الحقت الوزيرة قراراً به بإيقاف كافة التصديقات الجديدة للكليات والبرامج في الجامعات والكليات الخاصة وذلك اعتباراً من الثاني من شهر اكتوبر 2019 موجهة الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
مؤكدة في حديث لها أن المرحلة القادمة تستوجب مراجعة وتقويم الجامعات الحكومية والخاصة في كافة نشاطاتها الأكاديمية والتعليمية ومراجعة الأداء فيها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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