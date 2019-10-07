زيرو فساد : تلاحق رجل الأعمال محمد المامون لتورطه بقضية فساد

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 68 مشاهدة أعلنت منظومة زيرو فساد، ملاحقتها لرجل الأعمال الهارب محمد المامون عبد المطلب وقال رئيس المنظومة نادر العبيد في بيان تحصلت “التيارنت ” عليه أمس ، أن رجل الأعمال محمد المامون قام بتحويل أكثر من 600 مليار جنيه لحسابه الخاص في صفقة قطارات لولاية الخرطوم في وقت لن تتسلم الولاية القطارات منذ العام 2008 بجانب استغلاله لعدد من الأراضي والعقارات وشركات وهمية على حساب الشعب السوداني وما يسمي بمجموعة نوبلس إحدي شركاته القابضة ويعتبر المامون من المطلوبين للعدالة السودانية. Advertisements الجدير بالذكر أن محمد المامون متواجد الآن بدولة الإمارات العربية المتحدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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