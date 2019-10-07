وزيرة التعليم العالي تؤكد على ضرورة مراجعة الجامعات الحكومية والخاصة

أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون على أن المرحلة القادمة تمثل تحدياً جديداً في تجويد وتقويم ومراجعة الجامعات الحكومية والخاصة ،ووقفت صغيرون على مجمل الأوضاع والصعوبات التي تواجه جامعة شرق كردفان في ممارسة نشاطها الأكاديمي أثناء زيارتها اليوم …

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وبحسب التيار شددت على أهمية توفير البيئة المناسبة للطالب في التحصيل الأكاديمي من ناحية المباني وسكن وإعاشة الطلاب والأجهزة والمعدات والمباني الإدارية ..حيث أمنت في كلمتها أمام أساتذة وإداريي جامعة شرق كردفان أن التعليم الجامعي بدون جودة. لايتناسب مع التنمية والتقدم المنشود .مشيرة بأن زيارتها تأتي للوقوف على طبيعة عمل وأداء الجامعات وجاهزيتها من حيث بيئة الطالب والأستاذ والأجهزة والمعامل وتحديداً كليات الطب التي تحتاج لمتابعة وتقويم في الأداء ومراجعة من حيث التدريس والمستشفيات التعليمية والاختصاصين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)