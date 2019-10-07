لجنة للتحقيق في دفن شهداء مشرحة بشائر

أصدر النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله اليوم قراراً بتشكيل لجنه للتحقيق والتحري في دفن جثث الشهداء بتاريخ 2 / 10 / 2019م من مشرحه بشائر .

وحدد القرار اختصاصات اللجنه بالتحري والتحقيق في الإدعاءات الخاصه بدفن جثث الشهداء من مشرحه بشائر بالمخالفة للقوانين واللوائح بتاريخ 2 / 10 / 2019م و أن في سبيل عملها يكون لها اختصاص النيابه العامه الواردة في قانون الإجراءات الجنائيه لسنه 1991م وقانون النيابه العامه لسنه 2017 م وأي قانون آخر ذي صلة.

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وضمت اللجنة ثلاثة وكلاء نيابة أعضاء إضافة إلى رئيس اللجنة وكيل نيابه أعلى / مهلب عبد الرحمن محمد طه .

وبحسب التيار أجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً .. و أمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوماً لرفع تقريرها النهائي للنائب العام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)