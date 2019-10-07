رفع سقف تمويل منتجي القمح إلى (200) ألف جنيه

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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قال عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة الاقتصادية اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم، إن التحدي الذي يجابه الموسم الشتوي يتمثل في تحقيق إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح في هذا الموسم بزيادة 300 ألف طن عن العام السابق .
وبحسب آخر لحظة قطع جابر لدى تفقده أمس سير نمو محاصيل العروة الصيفية للموسم الزراعي بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة، بأن لا مخرج للسودان من أزمته إلا بالزراعة وزيادة الإنتاج، و كشف وزير الزراعة والغابات عثمان عيسى شريف عن معالجة مشكلة التمويل الأصغر، لافتاً إلى استثناء ورفع سقف تمويل منتجي القمح من (100- 200) ألف جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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