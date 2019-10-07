احتجاجات بسوق الضعين مطالبة بإلغاء القيمة المضافة

نظم عدد من التجار بسوق مدينة الضعين صباح اليوم الإثنين موكب احتجاج غاضب طالبوا فيه بإسقاط وإلغاء ضريبة القيمة المضافة لعام 2018 رافعين شعارات وينددون برحيل مدير ديوان الضرائب بولاية شرق دارفور. وبحسب السوداني فإن سوق الضعين كان قد شهد هذه الفترة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية وموجة غلاء بصورة غير مسبوقة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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