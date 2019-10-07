حمدوك يؤكد التزام الحكومة بمعالجة قضايا المغتربين

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعالجة قضايا المغتربين، جاء ذلك لدى لقائه الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية.
وقدم رئيس مجلس الوزراء تنويراً للجالية السودانية حول التطورات الايجابية التي يشهدها السودان خاصة في ظل الانفتاح على العالم الخارجي واستعرض الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل والذي يمثل أولوية للحكومة.
وبحسب السوداني جدد رئيس مجلس الوزراء التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
واستمع إلى جملة من قضايا المغتربين أبرزها الإقامات وحقوق العاملين وتعليم أبناء المغتربين واستيعابهم في الجامعات السودانية وتدريب الأطباء السودانيين في المملكة العربية السعودية وتعهد في هذا الصدد بوضع معالجات عملية لكافة هذه القضايا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام حكومة الفترة الانتقالية باتخاذ حزمة من التدابير لجذب مدخرات المغتربين للمساهمة فى دعم الاقتصاد القومي وأشاد رئيس الوزراء بالخبرات والكفاءة السودانية العاملة بالخارج، مشيراً إلى أن حكومته تعول كثيراً للاستفادة من هذه الخبرات في مختلف برامجها ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد د.عبدالله حمدوك حرص الحكومة لخلق مناخ إيجابي يسهم فى جذب المستثمرين وأوضح أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو إصلاح الخدمة المدنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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