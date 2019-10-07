وزيرالداخلية يصل جنيف للمشاركة في الدورة ٧0للاجئين

(سونا) – وصل اليوم إلى جنيف وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله مترئساً وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دورتها الــ (70) التي تجري هذه الأيام بجنيف، بمشاركة واسعة من الحكومات ومفوضيات اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.

وأبان القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف ، السفير عثمان أبو فاطمة آدم أن السيد وزير الداخلية ألقى بيان السودان خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التنفيذية، في الجزء رفيع المستوى الذي خاطبه عددٌ من الوزراء من الدول المشاركة ، الذي أكد فيه أن السودان قد شهد تحولاً سياسياً بفضل ثورة شعبِه العظيم من أجل إعادةِ بناءِ وترميمِ قيمِ التعاونِ الإنساني والتماذجِ الاجتماعي وطيِّ صفحةِ ثلاثةِ عقودٍ من القمع والقهر والتمييز والاحتراب بين أبنائه تسببتْ في لجوء عدد من مواطني البلاد إلى دول الجوار ونزوحِ آخرين من مناطقهم الأصلية، معرباً عن شكره لكل الذين ساهموا في إدارة الحوار بين الأطراف السودانية لوضع البنيات التأسيسية لإدارةِ الفترةِ الانتقالية لحكمِ السودان على رأسهم مساهمات الحكومة الإثيوبية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد؛ وذلك تلبية لطموحات الشعب السوداني في تحقيق العدالة والحرية والسلام والحكم الراشد، منوهاً إلى أن الحكومة قد وضعت أولوياتِ الفترة الانتقالية والتي من أهمّها وقفُ الحربِ وتحقيقُ الأمنِ والسلامِ والاستقرار ومعالجة الأزمة الاقتصادية وهي أولويات تشمل معالجة مشكلات اللجوء والنزوح .

كما تناول البيان دور السودان الفاعل منذ وقت بعيد في استقبال واستضافة اللاجئين من دول الجوار وفقاً لسياسة الباب المفتوح بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، كذلك الجهود التي ظل يبذلها في حصر وتسجيل اللاجئين ومنع وقوع حالات عديمي الجنسية، مشيراً الى أن السودان ظل داعماً للميثاق العالمي للاجئين، كما يتطلع لنجاح المنتدى العالمي للاجئين وفق رؤية تعمل على الجمع بين العمل التنموي والإنساني، حاثاً المجتمع الدولي على زيادة المساهمة لتوفير الموارد المالية وتعزيز الجهود الفنية للإصلاح الإنساني لا سيما برامج حماية اللاجئين.

في السياق؛ تناول السيد فيلبو قراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية الجهود التي ظل يبذلها السودان، في استضافة عدد مقدر من اللاجئين خاصة من دول الجوار، لا سيما لاجئي جنوب السودان، مشيداً بالروح السمحة وكرم الضيافة التي يتمتع بها السودانيون، مشيراً الى أن التطورات السياسية في البلاد، سوف تساهم كثيراً في عودة الكثير من اللاجئين والنازحين الى مواطنهم الأصلية، حاثاً المجتمع الدولي إلى تقديم كل ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار في السودان.

هذا ومن المتوقع أن يجري السيد الوزير لقاء مع المفوض السامي لبحث التعاون القائم بين الطرفين؛ الى جانب عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول .

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