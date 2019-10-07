تيار نصرة الشريعة يتّهم “الحرية والتغيير” ووزيرة الشباب بنشر العلمانية

الخرطوم: الصيحة الآن

اتهم تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بتغيير هوية المجتمع وتغريبه ونشر العلمانية وفقاً لتبنّيها برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر أنشطة وصفها بـ “الأجنبية” والبعيدة عن هوية الشعب المسلم.

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واستنكر التيار في بيان اليوم (الإثنين)، فتح الوزيرة بلاغاً ضد خطيب مسجد خاتم المرسلين د. عبد الحي يوسف، وقال إن ما قام به د. عبد الحي هو عمل مشكور مُؤيَّد مُسدَّد مُبارَك يؤجَر عليه، ونوّه إلى أن خطبته هي مقتضى الميثاق المأخوذ على أهل العلم والمنابر جميعاً بالرد على من أسماهم بـ “أهل الأهواء والضلال”، والدفاع عن مقدسات الشرع وثوابت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ووصف التيار، البلاغات بأنها حِيّل العاجِزين عن المقارعة بالحجة وإقناع الناس، وأعلن أن المعركة ستستمر على جميع المحاور، ودعا خطباء الجمعة بالخرطوم وجميع الولايات لتوظيف منابرهم لنصرة الحق والدفاع عن ثوابت الشريعة.

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