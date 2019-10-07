خطة متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض بثلاث ولايات

(سونا) وجه وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور سليمان عبدالجبار، بإعداد خطة متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض بولايات كسلا، شمال دارفور والبحر الأحمر، بجانب عقد اجتماع تنسيقي مع الداعمين لكل الولايات.

وقال عبد الجبار في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ بالوزارة اليوم، إن الوزارة ستركز من خلال خطتها الاستيراتجية على مياه الشرب وسلامة الغذاء بجانب صحة البيئة، مؤكدا أن ذلك يسهم بصورة فعالة في الحلول الجذرية لمنع حدوث الوبائيات، وشدد عبدالجبار، على تكامل الأدوار بما يضمن عدم التضارب في تنفيذ كافة الأنشطة وليؤدي إلى مواجهة المشاكل الصحية فضلا عن تحديد الأولويات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية .

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وأكد التقرير اليومي لوباء الكوليرا والذي تم تقديمه في الاجتماع أن الإصابات الجديدة بالكوليرا 4 حالات بواقع حالتين بكل من ولايتي النيل الأزرق (بالروصيرص والدمازين) وسنار (ود النيل)، لافتا إلى أن جملة الإصابات تراكميا منذ 28 أغسطس الماضي وحتى أمس الأحد 6 أكتوبر الجاري 251 إصابة، مشيرا إلى أن جميع الحالات تعاني من (الاستفراغ والإسهال).

وقال التقرير إن النيل الأزرق بها 6 مراكز لمعالجة الحالات يوجد بها 6 من المرضى بينهم 2 من الحالات الجديدة، في حين يتوفر بسنار 5 من مراكز المعالجة يوجد بها 7 من المرضى من ضمنها 2 من الإصابات الجديدة.

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