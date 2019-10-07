وصول أكثر من (139) ألف طن من المشتقات البترولية إلى ميناء بورتسودان

بورتسودان: الصيحة الآن

أعلنت إدارة ميناء بورتسودان للمُشتقات البترولية، عَن وُصُول (5) بواخر مُحَمّلة بأكثر من (139) ألف طن من مُشتقات النفط، تشمل الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ.

وكشف مدير ميناء الخير للبترول عثمان قرشي محمد حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، عن تفريغ (40) ألف طن من الجازولين، والشروع في تفريغ ناقلة بنزين بحمولة (41) ألف طن، فَضْلاً عن باخرة غاز طبخ بحمولة (11) ألف طن، ونوّه قرشي لوصول بارجة إمدادات من الوقود إلى محطة بورتسودان الكهربائية بحمولة (3700) طن لإمداد المحطة باحتياجاتها من الوقود، بجانب وصول ناقلة فيرنس بحمولة (44) ألف طن.

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