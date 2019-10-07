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آيت عبد الملك يحدد ما يحتاجه نجوم المريخ

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مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي 0 تبليغ

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الخرطوم_ (اليوم التالي)

قال الجزائري آيت عبد الملك إن التمارين البدنية القوية التي يخضع لها لاعبو المريخ تعد أمراً عاديا وسيواصل برنامجه التأهيلي لحاجة اللاعبين لجرعات بدنية ، مؤكدا أن الجانب البدني لا ينفصل عن الجوانب التقنية. وتحدث الجزائري عن مباراة حي العرب الذي سيقابله الأحمر الخميس المقبل مبينا أنه لا يعرف عنه شيئا، متوقعا أن تأتي المباراة قوية وجاذبة قياسا برغبة الفريقين في الظفر بنقاط المباراة.

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