مدرب المريخ: علينا زيادة الجرعات البدنية للاعبين

الخرطوم: باج نيوز

أوضح المدير الفني للمريخ آيت عبد الملك أنّه سيعمل على رفع معدلات التمارين البدنية للاعبيه في المرحلة المقبلة لحاجتهم لها.

وقال الجزائري آيت في تصريحاتٍ للموقع الرسمي للنادي اليوم”الأثنين” إنّه لا يعلم الكثير عن منافسه حي العرب بورتسودان، مشيرًا إلى أنّ سيعمل على دراسته من خلال مشاهدته قبل المباراة.

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و”الخميس”، سيواجه المريخ نظيره حي العرب بورتسودان ضمن المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتّل المريخ المركز الثامن في روليت الدوري الممتاز برصيد ست نقاط.

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