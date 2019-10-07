تقرير حكومي: 43 % من موظفي الخدمة المدنية بلا شهادات أكاديمية في جنوب السودان

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كشف تقرير جديد من وزارة العمل والخدمة العامة في جنوب السودان ، إن 43 % من موظفي الخدمة المدنية المقيدين في كشوفات الصرف تم تعيينهم دون شهادات أكاديمية وفقاً عملية مسح وحصر قامت بها لجنة من الوزارة.

وقال مارتين إيليا لومورو ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، للصحفيين بجوبا الجمعة الماضي ، إن تقرير قدمه وزير العمل والخدمة العامة ، أمام المجلس أظهر ، أن (6114) موظفاً من أصل 14.9 ألف موظف ، الذين تم حصرهم في كشوفات الخدمة المدنية بالحكومة القومية ، ليس هناك ما يثيت حصولهم على شهادات أكاديمية تؤهلهم للتوظيف.

وقال لومورو ، إن حسب تقرير وزير العمل فإن نسبة الذكور في الخدمة العامة 67 % والإناث 33 % ، وان عدد الحاصلين على شهادات بكلاريوس من الذكور 2066 ، والإناث 858 فقط ، بجانب 18 موظف بدرجات علمية من الماجستير والدكتوراه ، وأن أكثر من 6 ألف ليس لديهم شهادات أكاديمية.

واوضح لومورو ، في حديثه أن اللجنة قامت بحصر 14,9 ألف موظف بصورة شخصياً ، من أصل 17,61 الف موظف مقيد في كشوفات الصرف بالحكومة القومية ، وان أكثر من 3 ألف غائبين عن العمل لأسباب مختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن تقرير اللجنة أظهر أن 62 % من بين الذين تم حصرهم هم الموجودين في اماكن عملهم و20 % غائبين عن العمل ، 1081 ذكور و 477 إناث غياب دون اسباب.

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ووفقا للجنة حسب لمورو ، أكثر من 8 ألف موظف تم تعيينهم وفقا للشروط ، بينما اكثر من 5 ألف لايستوفي شروط الخدمة المدنية ، وأن أكثر من 10 الف موظف من أصل 14.9 موظف يستحقون الترقيات أو العلاوات ، لكن لم يتم ترقيتهم حتى الآن.

وأوجدت اللجنة أن 50% من القوى العاملة في الحكومة القومية أعمارهم تترواح ما بين 27 إلى 40 عاماً ، و أن 588 موظف تجاوزوا سن المعاش ولا يزالون في كشوفات الصرف دون إحالتهم إلى المعاش.

وقال التقرير إن أكثر من 130 موظف تم تعيينهم في الخدمة المدنية بصورة غير قانونية ، إما بواسطة شخصيات بارزة عبر الوزارت أو بسبب انتماءهم الإثني ، دون إتباع قوانين وزارة العمل أو شهادات أكاديمية.

وأبان لومورو ، ان التقرير تم إعدادها بواسطة لجنة خاصة من وزارة العمل والخدمة المدنية ، أن اللجنة ستواصل عملها في الولايات من أجل حصر القوى العاملة في الخدمة المدنية بهدف حصر عدد العاملين في جنوب السودان.

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