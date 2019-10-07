الفريق تاور: "يوناميد" لم تقم بدورها وعليها مغادرة دارفور

دعا الخبير في قضايا النزاعات والسلام بجنوب كردفان، الفريق د. جلال تاور، قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) التي عجزت عن حماية نفسها وتوفير الأمن في معسكرات النازحين، إلى مغادرة البلاد.

وطالب بحسب وكالة السودان للأنباء، بضرورة تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لبسط الأمن والاستقرار في كافة المناطق في دارفور، وقال إن هناك شكاوى من ضعف “اليوناميد” في السيطرة على المعسكرات، وتوجد حالات تفلتات أمنية وقتل داخل معسكرات النازحين في دارفور.

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وشدد على تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لبسط الأمن والاستقرار في دارفور.

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