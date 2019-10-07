الكندو يكشف لـ”باج نيوز” موعد عمومية انتخابات المجلس الجديد

الخرطوم: باج نيوز

قال القيادي بمجلس المريخ محمد موسى الكندو في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ إجراء انتخابات للأتيان بمجلسٍ جديد سيكون بعد إجازة النظام الأساسي بشهرٍ واحد، مشيرًا إلى أنّ مجلسه زاهدُ في الاستمرار.

وأوضح الكندو أنّ جمعية النظام الأساسي ستشهد تكوين اللجان العدلية للانتخابات، المتمثّلة في لجنة الانتخابات والاستئنافات توطئةً لعقد جمعية انتخابية.

وينتظر أنّ تعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي بحسب ما أعلن النادي مؤخرًا.

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وأضاف” كلّ الترتيبات اكتملت بخصوص الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وسيتمّ عقد ورشة الأربعاء المقبل تسبق الجمعية العمومية”.

ويعاني مجلس المريخ الحالي من ضغوطاتٍ جماهيرية كبيرة في الفترة الأخيرة، تطالب برحيله الجماعي بسبب ما وصفته بتردي الأوضاع في النادي مؤخرًا.

وغادر المريخ مسابقتي أبطال أفريقيا وكأس محمد السادس للأندية الأبطال من الأدوار التمهيدية.

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