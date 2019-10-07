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الكشف عن إطار جديد يملأ نفسه بالهواء خلال حركة السيارة

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كشفت شركة ”Continental“ الرائدة في صناعة إطارات السيارات، عن إطار جديد يحمل اسم ”C.A.R.E“، تعتمد فكرته على مجموعة من المستشعرات التي تحاول طوال الوقت جمع أكبر كم ممكن من البيانات حول حالة الإطار خلال سير السيارة، لتحافظ على مستوى ضغط الهواء بداخلها.

وتقوم المستشعرات المتوفرة في الإطار الجديد بقياس درجة حرارته ودرجة ضغط الهواء بداخلها، إضافة إلى حالة الإطار نفسه وعمره الافتراضي المتبقي.

ويأتي الإطار الجديد بميزة البلوتوث، الذي يسمح بمشاركة أي بيانات حول حالة الإطار مع هاتف سائق السيارة، إلى جانب أنه يُرسل البيانات عبر البلوتوث إلى السيارة ذاتها، خاصة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

وتقوم فكرة الملء التلقائي بالهواء على مستشعر مخصص لقياس حجم ضغط الهواء داخل الإطار، بحيث في حال رصد المستشعر وجود تغير، يقوم تلقائيًا برفع معدل ضغط الهواء، وبالتالي يبقى الإطار في أفضل حال له على الطريق مما يضمن سلامة السائق وركاب السيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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