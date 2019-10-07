الكشف عن إطار جديد يملأ نفسه بالهواء خلال حركة السيارة

وتقوم المستشعرات المتوفرة في الإطار الجديد بقياس درجة حرارته ودرجة ضغط الهواء بداخلها، إضافة إلى حالة الإطار نفسه وعمره الافتراضي المتبقي.
ويأتي الإطار الجديد بميزة البلوتوث، الذي يسمح بمشاركة أي بيانات حول حالة الإطار مع هاتف سائق السيارة، إلى جانب أنه يُرسل البيانات عبر البلوتوث إلى السيارة ذاتها، خاصة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.
وتقوم فكرة الملء التلقائي بالهواء على مستشعر مخصص لقياس حجم ضغط الهواء داخل الإطار، بحيث في حال رصد المستشعر وجود تغير، يقوم تلقائيًا برفع معدل ضغط الهواء، وبالتالي يبقى الإطار في أفضل حال له على الطريق مما يضمن سلامة السائق وركاب السيارة.
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