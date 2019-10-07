أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية اعتبارا من الثلاثاء. وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد بالهول، إن هذا القرار جاء بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص. وأشار أيضا إلى أنه تم اتخاذ القرار "تعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.