وحقق ليفربول فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على ليستر سيتي بنتيجة 2/1، السبت، في حين سقط مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين 0/2 على ملعبه ووسط جماهيره أمام وولفرهامبتون، الأحد، ليصل الفريق بين الفريقين إلى 8 نقاط لصالح ليفربول بعد مرور 8 جولات فقط.
وقال فان دايك، لشبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية: ”حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي“.
وأضاف ”هناك فترات مزدحمة بالمباريات في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني، ويمكن أن يحدث أي شيء“.
ويمكن لليفربول أن يُعادل الرقم القياسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بتحقيق 18 انتصارًا متتاليًا، إذا حقق الريدز الفوز على مانشستر يونايتد عقب فترة التوقف الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك يعلق على فارق الـ8 نقاط بين ليفربول وسيتي بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.