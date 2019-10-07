فان دايك يعلق على فارق الـ8 نقاط بين ليفربول وسيتي بالدوري

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفرول على فارق الـ8 نقاط التي تفصل الريدز المتصدر عن مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على ليستر سيتي بنتيجة 2/1، السبت، في حين سقط مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين 0/2 على ملعبه ووسط جماهيره أمام وولفرهامبتون، الأحد، ليصل الفريق بين الفريقين إلى 8 نقاط لصالح ليفربول بعد مرور 8 جولات فقط.

وقال فان دايك، لشبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية: ”حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي“.

وأضاف ”هناك فترات مزدحمة بالمباريات في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني، ويمكن أن يحدث أي شيء“.

ويمكن لليفربول أن يُعادل الرقم القياسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بتحقيق 18 انتصارًا متتاليًا، إذا حقق الريدز الفوز على مانشستر يونايتد عقب فترة التوقف الدولي.