حمدوك: تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال أيّام



كشف رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، عن تعيين، رئيس القضاء والنائب العام نهاية الأسبوع الحالي. كشف رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، عن تعيين، رئيس القضاء والنائب العام نهاية الأسبوع الحالي. ورشحت قوى اعلان الحرية والتغيير، مولانا نعمات عبد الله رئيسا للسلطة القضائية ومولانا تاج السر الحبر نائبا عاما. وقال لدى مخاطبته اليوم "الاثنين" الجالية السودانية بالامارات، ندعو كل السودانين العاملين بالخارج الى المساهمة في وضع سياسات وبرامج الحكومة الانتقالية.

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