الحريري: نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاثنين، أن حكومة بلاده "تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي".

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي".

وتابع: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه "جزءا من النظام الإقليمي، وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان تمثل "جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".

جاء ذلك خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء اللبناني للعاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني".

وأكد الحريري أن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مضيفا أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.

وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر الماضي ، قال الحريري: "لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار، وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".

وتابع: "نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان، ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر".

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واقترح الحريري "حلا سياسيا للأزمة عبر الحوار"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني في حواره مع "وام"، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر لبنان "واحة عربية ومركز جذب للأعمال التجارية ورأس المال"، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز المصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج.

وعبّر عن أمله في أن يساهم "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى لبنان، لا سيما في قطاعات الغذاء، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

وقال: "سنناقش مع المسؤولين كيف يمكن للبنان المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات".

ونوّه الحريري إلى أن الوفد المصاحب له سيستعرض فرص الاستثمار المتعددة في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء نقاشات جادة بشأن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات ذات الصلة.

واعتبر أن هذه الزيارة تمثل أيضا فرصة "للالتقاء بالجالية اللبنانية في الإمارات، التي تعتبر أكبر الجاليات اللبنانية في منطقة الخليج العربي".

وأكد أن الجالية اللبنانية في الإمارات تعتبر "ثروة استراتيجية للبنان والإمارات"، وأنه "من المهم للغاية أن تجد الدولتان سبلا للاستفادة من شبكات الجاليات اللبنانية في أفريقيا وفي مناطق أخرى لتعود بالنفع على لبنان والإمارات".

