بدء المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة الأسبوع المقبل

أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، الفريق أول، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، انطلاقة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا الاسبوع المقبل.

وقال حميدتي لدى لقائه، اليوم "الاثنين" المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة ، نيكولاس هايسوم، ان السلطة الانتقالية شرعت في تكوين مفوضية السلام، مؤكدا إستعداد هم لنجاح عملية السلام.

ومن جهته أكد "هايسوم" دعم ومساندة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لعمل المفوضية حتى يتحقق السلام الشامل العادل في السودان.