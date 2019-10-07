من قلب السعودية.. 3 رسائل هامة لـ"حمدوك"

عدة رسائل هامة أطلقها رئيس الوزراء السوداني عبدلله حمدوك، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية

فالتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد حمدوك بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط السودان بالسعودية، معربا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية ـ السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال "التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب"، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة.

وأكد رئيس الحكومة السودانية أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مشيرا إلى أن السودان ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب.

كما أعلن أن العمل سيكون على عقد ملتقى اقتصادي سعودي ـ سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين.

وقبل ذلك اللقاء، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن السعودية تؤدي دورا مهما في مساعدة بلاده لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

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وعلى جانب آخر، انعقدت في العاصمة السعودية، الرياض، قمة سودانية - سعودية، جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال زيارة وفد من السودان للسعودية.

وأكد رئيس مجلس السيادة اعتزاز السودان بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان دوام الاستقرار والازدهار.

وعقب ذلك جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حيث حضر المباحثات من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري.

كما حضر المباحثات، من الجانب السعودي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان (الوزير المرافق)، بجانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

