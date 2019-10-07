وصول أكثر من (139) ألف طن من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أعلنت ادارة ميناء بورتسودان للمشتقات البترولية عن وصول ( 5) بواخر محملة بأكثر من (139) ألف طن من مشتقات النفط تشمل الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ .
وكشف عثمان قرشي محمد مدير ميناء الخير للبترول بحسب (smc) عن تفريغ (40) ألف طن من الجازولين الي جانب الشروع في تفريغ ناقلة بنزين بحمولة (41) ألف طن فضلاً عن باخرة غاز طبخ بحمولة (11) ألف طن .
وأشار قرشي إلى وصول باخرة إمدادات من الوقود لمحطة بورتسودان الكهربائية بحمولة (3) ألف و700 طن لإمداد المحطة بإحتياجاتها من الوقود ، بجانب وصول ناقلة فيرنس بحمولة (44) ألف طن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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