شطب قضية عزيز جاليري ضد محلية الخرطوم

شطبت محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل أمس قضية صاحبة مركز عزيز جاليري الفنانة التشكيلية إيثار عبد ‏العزيز، ضد محلية ‏الخرطوم ومطالبتها برسوم إيجار، كما شطبت المحكمة الرسوم، وكانت السلطات

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بولاية الخرطوم في العام 2017 أمرت بإزالة ‏مركز “عزيز جاليري” بالقوة الجبرية بعد أن قامت بتأسيسه بحدائق الهيلتون، بالتعاون مع مجموعة تشكيليين سودانيين ‏ودون تلقِّي أيِّ دعم رسمي، ولجأت الشاكية إلى القضاء، وقامت ‏بتحريك دعوى

ضد السلطات المحلية المسؤولة عن إزالة المركز في ‏الخرطوم، بالنظر إلى سلامة أوراق وإجراءات القانونية في إنشاء المركز، ورفعت ‏دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بعد أن أزالت المركز، رغم وجود عقودَ ‏رسمية موثقة تثبت قانونية موقفها،

وبحسب صحيفة آخر لحظة أكدت أن الهدم ألحق بها أضراراً ‏وخسائر باهظة، الجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن شطبت دعوى رفعتها محلية الخرطوم ضد الفنانة ‏التشكيلية تطالب فيها مركز عزيز جاليري بدفع قيمة إيجار مقر المركز ‏لسبعة أشهر من العام 2017م وذلك بعد أن أقدمت على إزالته وهدمه في ‏فبراير من نفس العام وحولته إلى أنقاض.

الخرطوم(كوش نيوزز)