شطب قضية عزيز جاليري ضد محلية الخرطوم

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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شطبت محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل أمس قضية صاحبة مركز عزيز جاليري الفنانة التشكيلية إيثار عبد العزيز، ضد محلية الخرطوم ومطالبتها برسوم إيجار، كما شطبت المحكمة الرسوم، وكانت السلطات
بولاية الخرطوم في العام 2017 أمرت بإزالة مركز “عزيز جاليري” بالقوة الجبرية بعد أن قامت بتأسيسه بحدائق الهيلتون، بالتعاون مع مجموعة تشكيليين سودانيين ودون تلقِّي أيِّ دعم رسمي، ولجأت الشاكية إلى القضاء، وقامت بتحريك دعوى
ضد السلطات المحلية المسؤولة عن إزالة المركز في الخرطوم، بالنظر إلى سلامة أوراق وإجراءات القانونية في إنشاء المركز، ورفعت دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بعد أن أزالت المركز، رغم وجود عقودَ رسمية موثقة تثبت قانونية موقفها،
وبحسب صحيفة آخر لحظة أكدت أن الهدم ألحق بها أضراراً وخسائر باهظة، الجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن شطبت دعوى رفعتها محلية الخرطوم ضد الفنانة التشكيلية تطالب فيها مركز عزيز جاليري بدفع قيمة إيجار مقر المركز لسبعة أشهر من العام 2017م وذلك بعد أن أقدمت على إزالته وهدمه في فبراير من نفس العام وحولته إلى أنقاض.
الخرطوم(كوش نيوزز)
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