رجل أعمال: سعر طن البامية يساوي “2” طن حديد

الخرطوم :باج نيوز

شدد أمين مال اتحاد أصحاب العمل، محمد عباس محمد أحمد، على أن هنالك خيبة أمل كبرى في القطاع الزراعي في السودان .

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم ” لايمكن أن يكون سعر طن البامية يساوي 2 طن حديد وطن الطماطم يصل إلى 3 طن حديد”

وأشار عباس الى إنه رغم وجود الموارد الزراعية إلا أن هنالك خطأ ما في القطاع وتسأل عن الخطأ هل في السياسات أو البحوث الزراعية.

وأكد على مقدرة الدولة على تحقيق أرقام مميزة في القطاع الزراعي حال وجهت الجهود له، مؤكداً حرص القطاع الخاص على نجاح الفترة الانتقالية عبر تجنب عيوب الفترة الماضية.

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