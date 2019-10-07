بدء حصاد السمسم بمشروع أقدي بالنيل الأزرق

كشف المدير العام للشركة العربية السودانية للزراعة بولاية النيل الأزرق عن ارتفاع االمساحات التي تم زراعتها بمشروع أقدي للموسم الزراعي (2019- 2020 ) إلى 30 ألف فدانا مقارنة بـ 12 ألف فدان في المواسم السابقة وعن بدء حصاد السمسم اليوم بواقع (3 إلى 4) جوال للفدان.

وقال المهندس طارق دفع الله عوض الكريم أبو القاسم المدير العام للشركة في تصريح للوفد الإعلامي الزائر للمشروع إن الموسم تأسس بصورة جيدة رغم التعقيدات التي صاحبته إلا أن العزيمة والإصرار أدى إلى تأسيس المحاصيل بتقنيات متقدمة (الزراعة بدون حرث) وشملت المساحات المزروعة في المشروع السمسم 3 ألف فدان و7 ألف قطن وباقي المساحات بالذرة وأخرى.

وأشار إلى أمتياز الموسم بأمطار غزيرة تجاوزت (1000) مليمتر تعد الأعلى مقارنه بالعام 1988 وأكد أن الموسم جيد بكل المقاييس وأن عمليات الحصاد تستمر حتى نهاية أكتوبر وأن نسبة إنتاجية السمسم بلغت 80% وأنها مبشرة ولم تتأثر المساحات بالأمطار.

وفيما يخص محصولي القطن والذرة توقع إنتاج عالي مقارنة بالموسم السابق، متوقعاً إنتاج 10 قنطار قطن للفدان و10 جوال للذرة وأشار إلى استمرار عمليات الرش الوقائية لمكافحة الآفات.

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وأشاد بدور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومتابعتها اللصيقة للمشروع لإنجاح الموسم الزراعي الحالي وأعرب عن أمله أن تساهم الشركة في سد الفجوة الغذائية والدفع بالاقتصاد القومي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأن موقع المشروع بمنطقة أقدي غرب الدمازين، حوالي 35 كلم غرباً ‘ تأسس في عام 1982 وينتج أهم المحاصيل الاستراتيجية (القطن، السمسم، زهرة الشمس، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن) لتوفير الأمن الغذائي بنظام الزراعة بدون حرث والذي يستند إلى حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة للحصول على معدلات إنتاجية عالية.

سونا

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