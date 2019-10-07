موظفو شركة "إنسايد" في ملكال يهددون بالاضراب عن العمل

هدد موظفو شركة (إنسايد)، وهي شركة خاصة للخدمات الأمنية ، في ملكال عن الدخول في إضراب عن العمل اليوم حال عدم معالجة شكاويهم من قبل إدارة الشركة.

و قال المتحدث باسم لجنة موظفي الشركة بملكال ، محمد بيتر ، في تصريح لراديو تمازج ، الإثنين ، إنهم امهلوا الشركة فترة كافية انتهت يوم الاثنين للنظر في شكاويهم المتعلقة بالرواتب.

وأضاف بيتر، أن موظفي الشركة قد دخلوا في اضراب في شهر يونيو الماضي على خلفية قيام الشركة بصرفهم الرواتب بالجنيه بدلا من الدولار الأمريكي ، وهذا ما وصفه بخطوة مخالفة للعقد الموقع مع الشركة.

وتابع “تعهدت الشركة باعطاءنا الرواتب بالعملة الاجنبية ابتداءاً من شهر سبتمبر الماضي ولكن الشركة لم تلتزم بذلك” .

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و أبان بيتر أن الشركة لم تفي بوعدها لذلك قرر موظي الشركة بمخيم الأمم المتحدة بملكال ، الدخول في اضراب عن العمل اليوم الثلاثاء إحتجاجاً على سياسات الشركة.

و دعت المجموعة، جميع العاملين بالشركة في كل انحاء جنوب السودان لعدم الاصغاء الى وعود الشرطة.

هذا ولم يتسنى لردايو تمازج الحصول على تعليق من إدارة الشركة بشان الإضراب.

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