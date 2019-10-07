كباشي يطلع على الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان

(سونا) اطمأن الفريق الركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الانتقالى على مجمل الاوضاع الأمنية بولاية جنوب كردفان وذلك خلال لقائه اليوم أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والى الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد بمقر اللواء ٥٤ التابع للفرقة ١٤ مشاة بمدينة الدلنج.

وشدد عضو مجلس السيادة على ضرورة فرض هيبة الدولة وتأمين المواطنين وعدم السماح بالتعدى على مؤسسات الدولة مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو اقرار السلام.

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ودعا سيادته الى وضع خطة محكمة لتأمين الموسم الزراعى المبشر هذا العام وضمان أمن مسارات الرعاة.

ووعد سيادته بتوفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية متعهدا بزيادة حصة الدقيق المخصص لها.

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