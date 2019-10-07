اتحاد أصحاب العمل ينتقد انشغال الحكومة بالنواحي السياسية وإهمال الاقتصاد 

الخرطوم :باج نيوز

انتقد نائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، عباس على السيد، تأخير إعلان وزير الثروة الحيوانية وعدم تعيين وزير للاستثمار ، وشدد على أن التأخير في بداية العمل سيعود سلباً على مجريات الاقتصاد القومي.

وكشف السيد في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم “الإثنين” عن هجمة شرسة من الجبايات والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي وأعتبر الأمر بأنه ممارسات باقية من العهد البائد.

وانتقد تركيز الحكومة الانتقالية مع السياسة والسياسيين وإهمال الاقتصاد الذي يحتاج فيه المواطن للخروج من الأزمة الراهنة .

وأعلن عن تسليم مبادرة الاتحاد العام لأصحاب العمل لجميع التنفيذيين وقال إنهم ينتظرون تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمناقشة المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تقوم على الاعتماد على الذات دون التعويل على الدعم الخارجي باعتبار أن البلاد لديها قدرة الإنطلاق من مواردها الذاتية

وتقوم مبادرة أصحاب العمل على رؤية للإصلاح الاقتصادي للمرحلة الانتقالية عبر نهضة القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي.

وأكد أن مبادرة القطاع الخاص تختلف عن المبادرات الأخرى المُقدمة، لجهة أنها شاملة وقائمة من الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

بدوره هاجم رئيس اللجنة الفنية للمبادرة د. الفاتح عباس قرشي إستيراد البلاد للفول السوداني المطحون ( الدكوة) من الهند وأمريكا على الرغم من أن البلاد تزرع الفول السوداني على أراضيها.

وقطع القرشي بأهمية عدم تصدير المواد الخام والاستفادة منها في التصنيع المحلي حتى تستطيع التنافس في الأسواق العالمية .

وأوضح أن البلاد تحتاج لـ 280 ألف طن من السكر لتغطية عجز يقدر مابين 60-65 % من الحوجة، وأشار الى وجود مبادرات في مختلف القطاعات.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز