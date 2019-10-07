وصول مهند عبد الرحمن لمباني السفارة السودانية بالقاهرة

الخرطوم : باج نيوز

قالت أسرة الطبيب السوداني مهند عبد الرحمن في تصريحات لـ (باج نيوز) أنه تم العثور على أبنها المعتقل لدى السلطات المصرية، مشيرةً إلى وجوده بمعية السفارة السودانية بالقاهرة.

يذكر أن مهند أختفى في مطار القاهرة يوم الخميس الرابعة عصراً ما بين الصالة ١ والصالة ٢، أثناء توجهه إلى مقر عمله في السعودية.

وكانت سلطات الأمن المصرية نفت للأسرة وجود ابنها بمعتقلاتها أو وصوله لمطار القاهرة.

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