السودان وقف تصديقات الجامعات والكليات الجديدة

الخرطوم: باج نيوز

أصدرت السلطات التعليمية في السودان، يوم الاثنين، قراراً قضى بايقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

وانفلت أمر التصديق للجامعات والكليات من غير ضوابط في نهايات حقبة المخلوع البشير.

وأصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صفيرون الزين قرارا قضى بوقف التصاديق الجديدة للجامعات والكليات الخاصة، ابتداءً من 2 أكتوبر الجاري.

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وتعهدت بإجراء مراجعات لكافة الأنشطة بالجامعات الحكومية والخاصة.

وادت الظروف السياسية في البلاد، إلى توقف الدراسة بالجامعات السودانية، لا سيما الحكومية منها، لفترة طويلة قاربت على العام.

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