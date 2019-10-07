قطر تمتدح دور السودان في تطوير أداء مؤسساتها العسكرية

أشاد سفير دولة قطر، عبدالرحمن بن علي الكبيسي، يوم الإثنين، بدور الكفاءات السودانية في تطوير الأداء بالمؤسسات العسكرية القطرية، وأكد دعم بلاده للسودان في كافة المجالات عبر رضائهم عن مجالات التعاون العسكري والتدريب بين البلدين.

واستقبل وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في مكتبه السفير الكبيسي، بحضور الملحق العسكري القطري.

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وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى العلاقات المتطورة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما دعم السلام والاستقرار في السودان، استناداً على الجهود الصادقة لقطر في هذا المجال ودورها في إقرار سلام دارفور ودعم بناء السلام مع تطوير حجم الاستثمارات القطرية.

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