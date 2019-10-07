مبادرة القطاع الخاص لكافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد

(سونا)-اكد الاستاذ عباس على السيد نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل شمول مبادرة الاتحاد للاصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية لكافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد .

واشار نائب الرئيس لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي لاطلاق مبادرة القطاع الخاص (نحو الاصلاح الاقتصادي للمرحلة الانتقالية) بمقر الاتحاد الى ان المبادرة شارك في اعدادها كافة التخصصات المختلفة من الجامعات وتنفيذيين من الوزارات ذات الصلة بالاضافة الى جميع مكونات اتحاد اصحاب العمل السوداني مشيرا الى ان المبادرة ترتكز على الواقع الاقتصادي وتهدف الى ايجاد حلول داخلية من موارد البلاد دون تكلفة خزينة الدولة بجانب توظيف الشباب من خلال التدريب باجر لرفع قدرات الخريجين مؤكدا ان المبادر صممت لتغطية الفترة الانتقالية .

ومن جانبه اكد الدكتور محمد عباس امين المال بالاتحاد ونائب رئيس اتحاد الغرفة الصناعية ان المبادرة نتاج لعصاره جهود القطاع العام من اجل رفعة الاقتصاد السوداني.

Advertisements

واشار الى ان المبادرة ركزت على كافة القطاعات الاقتصادية مرتكزه على القطاع الزراعي وتعظيم الانتاج القيمة المضافة الوطنية منوها الى ان لمبادرة شددت على عدم استيراد سلع يمكن تصنيعها محليا، مؤكدا اهتمام الاتحاد بانجاح هذه المبادرة من خلال عمل اقتصادي مؤسس.

الى ذلك اكد الدكتور الفاتح عباس القرشي نائب رئيس اللجنة الفنية للمبادرة على اهمية ايقاف السياسات السالبة التي كانت لها الاثر المباشر فى انهيار الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان المبادرة ركزت على اهمية الاستفادة من الشباب الذي كانت له مساهمة واضحة في تغيير النظام الحاكم للبلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني