مذكرة لـ"السيادي" لمعالجة مشكلات جنوب كردفان

دفع عدد من أعيان وأبناء ولاية جنوب كردفان بمذكرة للمجلس السيادي، لمعالجة قضايا المنطقة والمشكلات التي تعاني منها. والتقى عضو المجلس السيادي، صديق تاور، بوفد لجنة أبناء تلودي بولاية الخرطوم، برئاسة داؤود عمر هارون.

وتسلم عضو مجلس السيادة خلال اللقاء، مذكرة تضمنت المشاكل والقضايا التي تعاني منها ولاية جنوب كردفان، ووعد بمعالجتها مع المجلس والجهات ذات الاختصاص.

Advertisements

وأكد رئيس اللجنة أهمية تعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالولاية، وأشار إلى أن اللقاء تطرق للأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً، والمتصلة بعمل شركات التعدين بجنوب كردفان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق