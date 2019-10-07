النائب العام يكوّن لجنة تحقيق في واقعة “بشائر”

الخرطوم: باج نيوز

أصدر النائب العام المكلف في السودان، عبد الله احمد عبد الله، يوم الاثنين، قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق في دفن 3 من شهداء مجزرة القيادة العامة، بمشرحة بشائر.

وأمهل القرار اللجنة التي يترأسها وكيل نيابة أعلى مهلب عبد الرحمن محمد طه، لرفع تقريرها خلال 15 يوماً.

وكانت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، اقالت مدير مشرحة بشائر، بروفيسور عقيل سوار الدهب، على خلفية واقعة الدفن.

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وحدد القرار اختصاصات لجنة التحرى والتحقيق استناداً لقانون الاجراءات الجنائيه سنة 1991م وقانون النيابة العامة لسنة 2017 م وأي قانون اخر ذو صلة.

وتم التعرف على جثث 2 من شهداء المجزرة بعد فحوصات الحمض النووي “دي. أن. آى” خلال الأيام الأخيرة.

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