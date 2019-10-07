وزير الدفاع يلتقي سفير دولة قطر

(سونا) – إلتقى الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع اليوم بمكتبه بالسيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر بالسودان بحضور الملحق العسكري القطري .

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتطورة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما دعم السلام والاستقرار في السودان استنادا على الجهود الصادقه لقطر في هذا المجال ودورها في إقرار سلام دارفور ودعم بناء السلام مع تطوير حجم الاستثمارات القطريه .

في ختام اللقاء ثمن السفير القطري التعاون العسكري في مجال التدريب بين البلدين ودور الكفاءات السودانيه في تطوير الأداء بالمؤسسات القطرية في هذا الشأن وأكد على دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات.

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