ضابط وأفراد من الشرطة يواجهون تهمة نهب شيخ طريقة صوفية

الخرطوم/اميرة التيجاني

أكملت نيابة الخرطوم شرق ملف ستة متهمين يواجهون تهمه نهب منزل شيخ طريقة صوفية ومن بينهم ملازم أول.

وتشير الوقائع البلاغ الذي دونه احدي حوار الشيخ الشاكي علي خلفية معلومة وردت لأفراد الشرطة بان الشاكي وهو رجل دين تابع لاحدي الطرق الصوفية يقوم بتزييف العمله المحلية وعلي أثر تلك المعلومة قام افراد الشرطة المتهمين بمداهمة منزل الشاكي ونهب مبلغ (8000)دولار حسب ادعاء الشاكي كما اتهم الشاكي متهم اخر بانه من قام بالاتصال بالشرطة التي اقتحمت منزله وعليه وجهت النيابه تهم تحت المواد(21/175)من قانون الجنائي المتعلقه بالاشتراك بالنهب المتهمين وعقب اكتمال الملف الذي سوف يتم إحالته للمحكمة للنظر فيه.

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