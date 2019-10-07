وكان صلاح قد تعرض لعرقلة قاسية من اللاعب الإنجليزي حمزة تشودري، ما أثار غضب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي وصف التدخل بالخطير.
ليفربول لم يحدد بشكل رسمي طبيعة الإصابة، إلا أن صحيفة "ليفربول إيكو" كشفت أنها مجرد "التواء في الكاحل".
وأضافت الصحيفة "في حين لم يحدد بعد أي جدول زمني لعودته، يبدي ليفربول تفاؤله بأن صلاح لا يعاني من إصابة طويلة الأمد".
يذكر أنه عقب نهاية فترة التوقف الدولي، يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وأشارت صحيفة إلى أن النادي لم يحدد حتى الآن هل سيشارك محمد صلاح في المباراة أم لا.
ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، محققا العلامة الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر كم مدة غيابه؟.. كشف حجم إصابة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.