كم مدة غيابه؟.. كشف حجم إصابة محمد صلاح

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، حجم الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام ليستر سيتي.

وكان صلاح قد تعرض لعرقلة قاسية من اللاعب الإنجليزي حمزة تشودري، ما أثار غضب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي وصف التدخل بالخطير.

ليفربول لم يحدد بشكل رسمي طبيعة الإصابة، إلا أن صحيفة "ليفربول إيكو" كشفت أنها مجرد "التواء في الكاحل".

وأضافت الصحيفة "في حين لم يحدد بعد أي جدول زمني لعودته، يبدي ليفربول تفاؤله بأن صلاح لا يعاني من إصابة طويلة الأمد".

يذكر أنه عقب نهاية فترة التوقف الدولي، يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة إلى أن النادي لم يحدد حتى الآن هل سيشارك محمد صلاح في المباراة أم لا.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، محققا العلامة الكاملة.