"عليكم الحذر والانتباه".. رسالة عاجلة من السلطات السعودية

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية من التقلبات الجوية في البلاد.

في مكة دعت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى "أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة"، بحسب موقع "المواطن" السعودي.

وطالب الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جميع سكان المنطقة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

​ونصح الشريف بـ"البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح".

وشدد الشريف على أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على مايرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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وفي منطقة عسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا مبكرا من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بفعل الأمطار الغزيرة التي ستشهدها المنطقة خلال الساعات المقبل.

​وقال الإنذار المبكر إن "هذه الحالة سوف تمتد من بعد ظهر اليوم حتى الثامنة مساء حيث يشمل البلاغ، أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل".

وقالت الهيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة غدا، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

وتوقعت الهيئة أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.