ولاء البوشي تقود "عبدالحي يوسف" إلى المحكمة

دونت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، اليوم الاثنين، بلاغ جنائي في مواجهة رجل الدين المتشدد عبد الحي يوسف، بنيابة الخرطوم الجديدة، على خلفية اتهامه لها بالردة.

وقالت الوزيرة ولاء البوشي في تعميم صحفي اطلعت عليه (التغيير) ان عبد الحي في اتهامه خالف مواد القانون الجنائي وبعض نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص الحريات الدينية، حرية العقيدة والعبادة، الحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة أساس الحقوق والواجبات.

وأوضحت انها قامت بتضمين المخالفات الدستورية في الدعوي، تحسبا لأي إجراءات أخري غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية.

وحدد البيان سبعة محامين سيتولون قضية الاتهام ضد عبد الحي وهم محمود الشاذلي عثمان و الشريف علي الشريف و محمد يوسف محمد عبدالرحمن و معاذ آدم محمد آدم و يونان أيوب محجوب وشريف محمد شريف، و آمنة روبينا عابدين.

وشددت البوشي علي ان السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، وأن تحقيقه مسؤولية الجميع وأضافت “لنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام”.